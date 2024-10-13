Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: مروحيات تنقل 7 جنود وضباط أصيبوا بجنوبي لبنان

Lebanon 24
13-10-2024 | 01:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: نقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان إلى مستشفى في حيفا
lebanon 24
13/10/2024 11:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقتل 4 جنود إسرائيليين في بلدة مارون الراس جنوب لبنان (الحدث)
lebanon 24
13/10/2024 11:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في الشمال (الجزيرة)
lebanon 24
13/10/2024 11:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مروحيات إسرائيلية تطلق النار قرب حدود لبنان لإجلاء جنود جرحى
lebanon 24
13/10/2024 11:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2024-10-13
04:22 | 2024-10-13
04:21 | 2024-10-13
04:19 | 2024-10-13
04:15 | 2024-10-13
04:13 | 2024-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24