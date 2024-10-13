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هآرتس: الجيش الإسرائيلي استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات

Lebanon 24
13-10-2024 | 01:59
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