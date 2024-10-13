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القناة 12 الإسرائيلية: رصد 10 قذائف أطلقت في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه حيفا

Lebanon 24
13-10-2024 | 02:18
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