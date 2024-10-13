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غارة على منطقة المشاع بين المنصوري ومجدل زون وغارة على منطقة الخشنة في قانا

Lebanon 24
13-10-2024 | 02:28
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