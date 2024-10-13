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الصليب الأحمر اللبناني يعلن إصابة 4 مسعفين في صفوفه بغارة إسرائيلية على بلدة صربين جنوبي لبنان

Lebanon 24
13-10-2024 | 02:55
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