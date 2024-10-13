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مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: الفلسطينيون يقتلون في جباليا بقسوة وسادية بأسلحة ودعم غربي

Lebanon 24
13-10-2024 | 03:32
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