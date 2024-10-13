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بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حول "وثائق حماس": إسرائيل لديها تاريخ من تزوير الوثائق

Lebanon 24
13-10-2024 | 04:02
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