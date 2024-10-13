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5 شهداء وعدد من المصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة
Lebanon 24
13-10-2024
|
04:13
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