Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: في 9 تشرين الاول من العام الماضي تسلل مسلحون من منطقة الظهيرة جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل

Lebanon 24
13-10-2024 | 04:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في تشرين الاول الماضي إلى إسرائيل
lebanon 24
13/10/2024 14:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عمل على تدمير أنفاق داخل الأراضي اللبنانية طيلة العام الماضي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/10/2024 14:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بعد تسلل مسلحين من الظهيرة اللبنانية اندلعت اشتباكات قتل فيها نائب قائد لواء وجنديان
lebanon 24
13/10/2024 14:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب هضبة الجولان بعد تسلل طائرات وصواريخ إلى المنطقة
lebanon 24
13/10/2024 14:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2024-10-13
07:29 | 2024-10-13
07:28 | 2024-10-13
07:27 | 2024-10-13
07:23 | 2024-10-13
07:18 | 2024-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24