Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل تبلغ واشنطن أنها ستواصل اتخاذ خطوات لتجنيب يونيفل الضرر

Lebanon 24
13-10-2024 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: لم نكن نعرف بالهجوم الأخير في لبنان وعلى الجميع تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع ووقف إطلاق النار سيُعيد الرهائن ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر
lebanon 24
13/10/2024 14:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان": طهران أبلغت واشنطن ودولا في المنطقة بأنها سترد على أي هجوم إسرائيلي جديد
lebanon 24
13/10/2024 14:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد أنها حذرت واشنطن من التدخل بعد الهجوم على إسرائيل
lebanon 24
13/10/2024 14:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: إسرائيل أبلغت أميركا أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل (الشرق)
lebanon 24
13/10/2024 14:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2024-10-13
07:29 | 2024-10-13
07:28 | 2024-10-13
07:27 | 2024-10-13
07:23 | 2024-10-13
07:18 | 2024-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24