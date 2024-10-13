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يديعوت أحرونوت: إصابة 22 جنديا إسرائيليا هذه الليلة باشتباكات عند حدود لبنان (الحدث)

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:15
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