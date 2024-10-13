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الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة محمد خير: هذه المساعدات تشمل مساعدات طبية وايوائية ونحن على مشارف أن ننتهي من دعم المراكز الأساسية للنازحين

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:35
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