الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن الفشل في 7 تشرين الأول: إخفاقنا في الإنذار وغطرستنا كلفانا مجددا ثمنا دمويا مؤلما وباهظا (الجزيرة)

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