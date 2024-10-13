هآرتس: مسؤولون إسرائيليون أمنيون يعتقدون أن الحكومة تتجه لضم أجزاء من غزة بدلا من إنهاء الحرب بعد تراجع فرص إتمام صفقة تبادل الأسرى (الجزيرة)

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