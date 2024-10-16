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مفتي الجمهورية من بكركي: اجتماعنا اليوم ابلغ رد على العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:11
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مفتي الجمهورية من بكركي: ثقوا جميعاً ان لبنان سيبقى وطننا جميعاً ايمانه بالله وحدته الوطنية اصالة شعبه كفيلة بحفظه وحمايته واستمراره ورد العدو الاسرائيلي المعتدي
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16/10/2024 17:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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