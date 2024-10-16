المفتي دريان: وطننا سيبقى واحة الحرّية والديمقراطية والتراث الإيماني العميق والعيش المشترك وسيكون في وحدته وتماسكه وتضامن اللبنانيين وعروبته وقوة شعبه وغناه الإنساني والثقافي سدًّا منيعًا في وجه كلّ طامع ومعتدّ

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