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المفتي دريان: وطننا سيبقى واحة الحرّية والديمقراطية والتراث الإيماني العميق والعيش المشترك وسيكون في وحدته وتماسكه وتضامن اللبنانيين وعروبته وقوة شعبه وغناه الإنساني والثقافي سدًّا منيعًا في وجه كلّ طامع ومعتدّ
Lebanon 24
16-10-2024
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04:15
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