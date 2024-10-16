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المفتي دريان: اتوجه الى اللبنانيين كفانا تشرذما وفوضى يجب ان تستعيد الدولة قرارها ودورها وسلطتها الواحدة والوحيدة

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:17
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المفتي دريان: وطننا سيبقى واحة الحرّية والديمقراطية والتراث الإيماني العميق والعيش المشترك وسيكون في وحدته وتماسكه وتضامن اللبنانيين وعروبته وقوة شعبه وغناه الإنساني والثقافي سدًّا منيعًا في وجه كلّ طامع ومعتدّ
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