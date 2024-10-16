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الوكالة السورية: هزة أرضية شعر بها سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:14
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