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وزارة الصحة: 5 شهداء في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:18
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