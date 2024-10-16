نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب من بكركي: اتوجه بالتحية للشعب اللبناني في كل مناطقه وطوائفه على فتح ابوابهم لاخوانهم الذين اضطرهم العدوان على ترك ديارهم

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