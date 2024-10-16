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الشيخ الخطيب: العدوان الإسرائيلي لا يستهدف فئة بعينها بل يستهدف الوطن بأكمله لذا الرد عليه يجب أن يكون شاملاً
Lebanon 24
16-10-2024
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04:26
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