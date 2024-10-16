الشيخ الخطيب: نحن اهل الدولة ورعاتها وحماتها والحريصون على قيامتها وقوتها وسلطتها ولكنها طوال عقود سابقة تخلت عن سيادتها ووقفت في موقف العاجز تجاه شعبها

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