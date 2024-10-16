الشيخ الخطيب: ندعو الى بناء دولة حقيقية وقادرة تستطيع القيام بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها وبناء دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية

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