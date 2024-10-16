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الشيخ الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:34
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ميقاتي: اذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن ان يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟
lebanon 24
16/10/2024 17:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الخطيب: ندعو الى بناء دولة حقيقية وقادرة تستطيع القيام بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها وبناء دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية
lebanon 24
16/10/2024 17:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الخطيب: يجب ان يكون التصدي لهذا العدوان المجرم شاملاً وكاملاً وعاماً
lebanon 24
16/10/2024 17:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الخطيب: العدوان الإسرائيلي لا يستهدف فئة بعينها بل يستهدف الوطن بأكمله لذا الرد عليه يجب أن يكون شاملاً
lebanon 24
16/10/2024 17:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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