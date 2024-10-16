بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم هو رسالة للعالم الخارجي عله يرى اننا كنا وسنبقى ابناء هذا البلد عائلة روحية واحدة في لحمة وطنية لا يعتريها اي خلل

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