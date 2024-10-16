البطريرك يازجي: ترتيب بيتنا الداخلي يأتي على رأسه انتخاب رئيس الجمهورية وبناء دولة المواطنة وندعو جميع المعنيين الى التكاتف والتآزر من اجل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

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