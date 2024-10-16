Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك يازجي: ترتيب بيتنا الداخلي يأتي على رأسه انتخاب رئيس الجمهورية وبناء دولة المواطنة وندعو جميع المعنيين الى التكاتف والتآزر من اجل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: للحلّ الذي تبنَّاه لقاء عين التينة وانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يُطمئن الجميع ويبدّد هواجسَهم ويرعى إعادةَ انتظام الدولة وإحياء مؤسساتها
lebanon 24
16/10/2024 17:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: دولة لبنانية مستقلة مستقرة قادرة على طي صفحة الانقسامات الداخلية والحروب لا تقوم الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد لمجلس النواب صلاحياته التشريعية والمحاسبة ولمجلس الوزراء صلاحياته الدستورية
lebanon 24
16/10/2024 17:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يازجي: من الضروري جدًّا انتخاب رئيس لأنّ هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد وندعو ألا تتوسّع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى
lebanon 24
16/10/2024 17:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الروحية الإستثنائية في بكركي: نحثّ اللبنانيين جميعا على القيام بواجباتهم تجاه وطنهم وقيام مجلس النواب فورا بانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
16/10/2024 17:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
10:16 | 2024-10-16
10:14 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24