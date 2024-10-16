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المفوض العام للأونروا: منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة صعبة وهناك جهود كبيرة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:06
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