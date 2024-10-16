رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أدان العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف عمدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي

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