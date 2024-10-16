ميقاتي: ان هذا العدوان الجديد معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه

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