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وزير الخارجية المصري: ندعو إلى تنفيذ القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:55
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جعجع: على مَن تورّط في هذه الحرب من حيث يدري أو لا يدري، وعلى من أخطأ في حساباته أن تكون له شجاعة الخروجِ من هذه الورطة القاتلة، هذا أمرٌ سهل، ولا يتطلّب إلّا الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بكلّ مندرجاته، ونشر الجيش على طُول الحدود الجنوبيّة لحمايتها، و
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