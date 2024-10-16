Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسباني: لبنان دولة ذات سيادة ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري ووزير الخارجية الأردنية يبحثان إطلاق جهود دولية فاعلة للتوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/10/2024 17:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الاسرائيلي أبلغ نظراءه في 25 دولة أن تل أبيب لا تريد وقفا لإطلاق النار في لبنان
lebanon 24
16/10/2024 17:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقيّة: يجب الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وما يحصل يهدد بعواقب كارثية
lebanon 24
16/10/2024 17:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: نطالب بوقف العنف في لبنان وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
16/10/2024 17:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-10-16
10:27 | 2024-10-16
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24