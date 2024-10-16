Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: الانقسام الأوروبي بشأن الوضع في غزة ولبنان يرسل "رسائل خاطئة" لإسرائيل والدول العربية

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري لـ"العربية": نجري اتصالات لتجنيب لبنان ويلات التصعيد
lebanon 24
16/10/2024 17:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: عدم تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن غزة ولبنان "كارثة"
lebanon 24
16/10/2024 17:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي بحثا خلاله الوضع في المنطقة ولبنان (العربية)
lebanon 24
16/10/2024 17:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين".. تهديد من وزير الخارجية الإسرائيلي لإيران
lebanon 24
16/10/2024 17:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-10-16
10:27 | 2024-10-16
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24