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وزير البيئة ناصر ياسين من السرايا: نعمل على تأمين الخدمات الأساسية مثل التعليم والإستشفاء وبحثنا في تأثيرات هذه الحرب على الإقتصاد والإجتماع وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:40
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