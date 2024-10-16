ياسين: المساعدات تأتي من المنظمات الدولية إضافة الى المساعدات العينية من الدول الصديقة ونعمل على تنشيط الوزارات للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته ولكن لم نحصل بعد على مساعدات مالية

Lebanon 24