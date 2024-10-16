Advertisement

أخبار عاجلة

ياسين: المساعدات تأتي من المنظمات الدولية إضافة الى المساعدات العينية من الدول الصديقة ونعمل على تنشيط الوزارات للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته ولكن لم نحصل بعد على مساعدات مالية

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لإرسال المساعدات.. اجتماع تنسيقي لمحافظ النبطية مع بعض المنظمات الدولية
lebanon 24
16/10/2024 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار بيروت في إطار المساعدات التي تقدمها الإمارات لمساعدة الشعب اللبناني
lebanon 24
16/10/2024 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين: لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية
lebanon 24
16/10/2024 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الطوارئ الحكومية تجتمع اليوم: توزيع المساعدات الدولية مسؤولية السلطات المحلية
lebanon 24
16/10/2024 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-10-16
10:27 | 2024-10-16
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24