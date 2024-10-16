ميقاتي ترأس اجتماعا ضم الوزراء المعنيين بخطة لبنان للاستجابة للازمة التي يمر بها بمشاركة الامم المتحدة والدول المانحة: يتعرض لبنان لعدوان مستمر في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي

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