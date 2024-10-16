Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي ترأس اجتماعا ضم الوزراء المعنيين بخطة لبنان للاستجابة للازمة التي يمر بها بمشاركة الامم المتحدة والدول المانحة: يتعرض لبنان لعدوان مستمر في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه
lebanon 24
16/10/2024 17:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي
lebanon 24
16/10/2024 17:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: العدوان المستمر في غزة ولبنان يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي
lebanon 24
16/10/2024 17:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: العدوان الاسرائيلي حرب ابادة ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء وندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق وردع العدوان
lebanon 24
16/10/2024 17:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-10-16
10:27 | 2024-10-16
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24