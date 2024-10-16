ميقاتي: حتى اليوم استشهد حوالى 2400 شخص وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص آخرين ونزح حوالي مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل ولا تزال الخسائر في ارتفاع مستمر

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