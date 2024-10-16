ميقاتي: في هذا الظرف العصيب من الضروري المضي قدمًا في تنفيذ خطة الاستجابة اللبنانية لتعزيز الخدمات العامة وضمان دعم المؤسسات اللبنانية بشكل كافٍ إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية

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