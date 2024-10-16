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الحكومة البريطانية: بالتعاون مع فرنسا والجزائر دعونا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم لبحث الأوضاع في غزة

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:19
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