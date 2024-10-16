Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد أن الأزمة في المنطقة ناجمة عن مواصلة الكيان الصهيوني الإبادة في غزة وهجماته في لبنان

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الايرانية: جولة عراقجي تأتي في إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة "لإنهاء الإبادة الجماعية والفظائع والعدوان"
lebanon 24
16/10/2024 17:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يجر المنطقة إلى كارثة ونحتاج حكمة وشجاعة وتعاون الإقليم للتغلب على ذلك
lebanon 24
16/10/2024 17:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: على المنطقة أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على المستقبل
lebanon 24
16/10/2024 17:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: لم يطرح أي شيء بشأن خفض المواجهة مع الكيان الصهيوني ودعم المقاومة على رأس أولوياتنا
lebanon 24
16/10/2024 17:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-10-16
10:27 | 2024-10-16
10:24 | 2024-10-16
10:23 | 2024-10-16
10:18 | 2024-10-16
10:17 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24