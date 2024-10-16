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البيان الختامي للقمة الروحية الإستثنائية في بكركي: أكدت القمة أن العدوان الإسرائيلي يطال كل لبنان ويطال كرامة جميع اللبنانيين

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:23
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