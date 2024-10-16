البيان الختامي للقمة الروحية الإستثنائية في بكركي: التوجّه بالشكر والتقدير لجميع اللبنانيين على المبادرات الطيبة التي عبّروا عنها في كافة المناطق اللبنانية بعدما احتضنوا بعضهم البعض

Lebanon 24