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رئيس الوزراء البريطاني: على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:21
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