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"حماس": الدول الأوروبية التي ما زالت تمد العدو بالسلاح مطالبة بوقف جريمة المشاركة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة

Lebanon 24
17-10-2024 | 02:26
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