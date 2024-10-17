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"واللا" عن ضابط إحتياط كبير: سلاح الجو الإسرائيلي لم يطور قوة تناسب تهديد المسيرات على نطاق واسع في الشمال

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:05
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