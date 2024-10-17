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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: اطمئنان كيان الاحتلال لعدم إخضاعه للمساءلة والعقاب شجعه على تكرار جرائم مماثلة (الميادين)

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:09
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