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إسقاط مساعدات من الجو على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد توقفها لأسابيع (الحرة)

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:42
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