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خسائر الاحتلال في دبابات "الميركافا" منذ بدء العملية البرية وصلت إلى 17 في 17 يوماً بمعدّل دبابة كل يوم (الميادين)

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:12
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