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مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات (الجزيرة)
Lebanon 24
17-10-2024
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04:16
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