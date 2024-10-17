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زوجة الطيار الإسرائيلي رون أراد المختفي منذ 38 عاما: لا سبيل لإعادة المخطوفين بغزة إلا بصفقة تبادل سريعة

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:45
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