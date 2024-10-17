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"حزب الله": استهداف تجمع لجنود العدوّ الإسرائيلي بين كفركلا والعديسة بقذائف المدفعية

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:11
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